Российский бизнес Essity продан компании бизнесмена Игоря Шилова за $117 млн

Шведская компания Essity, представленная брендами Libero, Libresse и Zewa, завершила продажу своего бизнеса в России. Он продан за 1,2 млрд шведских крон (почти $117 млн) компании ООО «Новые технологии», основным владельцем которого является Игорь Шилов.

«Таким образом, Essity покинула Россию»,— сообщает шведская компания. Уход с российского рынка начался в апреле 2022 года. В том году чистая выручка Essity в России составила около 2% от ее общей консолидированной выручки.

«Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после долгого и сложного процесса»,— прокомментировал глава Essity Магнус Грот. В июне в Минпроторге сообщили, что Essity передала бизнес местным акционерам.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Essity оставляет производство в России».

Мария Федотова