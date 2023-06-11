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Коммерсантъ FM
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Essity оставляет производство в России

Сколько могут стоить активы шведской компании

Производитель брендов Zewa, Libresse и Libero нашел покупателя на российские активы. Шведская Essity передала бизнес местным акционерам, сообщили в Минпромторге. В ведомстве заверили, что это решение не отразится на ассортименте и стоимости продукции компании. Сделку должны закрыть во втором квартале этого года. Корпорация владеет заводами в Ленинградской и Тульской областях и, по ее собственным заверениям, локализовала производство большей части товаров для российского рынка внутри страны.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сколько могут стоить активы компании? И что будет с ее брендами после продажи? На эти вопросы “Ъ FM” ответил партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков:

«Если посмотреть по финансам, то 2022-й для компании был аномальным с точки зрения положительных результатов по году, несмотря на то, что выручка снизилась на 10%, а чистая прибыль составила почти 4 млрд руб. Но это почти на 60% больше, чем в 2021 году. Соответственно, при оценке деятельности и стоимости корпорации, скорее всего, на 2022-й ориентироваться не имеет смысла.

Если же посмотреть предыдущие периоды, то справедливый диапазон стоимости для активов Essity в России — от 16 млрд руб. до 25 млрд руб.

Соответственно, если принять правила игры, которые установлены правительственной комиссией для выхода иностранных компаний из страны, то можно моделировать сумму от 8 млрд руб. до 12 млрд руб.

Вместе с тем, как мы видели на примере Henkel, бренды остались, но они начали называться не латинскими буквами, а кириллицей. В данном случае я не исключаю подобного варианта. Торговые марки весьма раскрученные, успешные. Конечно же, набор станков инвестору неинтересен, ему важно готовое производство, которое будет давать результаты с первых месяцев после приобретения».

Как россияне отнеслись к решению иностранных компаний покинуть страну

Как россияне отнеслись к решению иностранных компаний покинуть страну

До начала боевых действий на Украине Essity ежегодно регистрировала в России несколько десятков патентов. Аналогичная ситуацию была и с товарными знаками. Однако с июня 2022-го компания приостановила эту деятельность.

Правообладателем товарных знаков и патентов выступает именно шведская компания, и есть вероятность, что новому владельцу не позволят использовать старые наименования, отметила генеральный директор компании Online Patent Алина Акиншина:

«Преимущественно при уходе компании с территории Российской Федерации ее покидают и бренды, то есть права на товарные знаки не передаются. В данном случае они принадлежат шведской головной корпорации. Как правило, в таких ситуациях не заключаются лицензионные договоры, не производится отчуждение прав на товарные знаки.

Так что та ассортиментная матрица, которая будет выпускаться в России, уже не будет иметь те названия, которые привычны потребителям продукции Essity. Появятся какие-то другими наименования, другие торговые марки. Но, естественно, возможны и другие варианты. Например, могут быть заключены какие-то лицензионные соглашения в отношении использования брендов. Однако вероятность этого стоит оценивать как очень низкую просто в силу происходящих действий.

Если же говорить про новые названия, то, естественно, российская компания захочет получить на них права и зарегистрировать их в качестве новых товарных знаков.

А для того, чтобы эта процедура смогла успешно состояться, необходимо, чтобы отсутствовало сходство с ранее зарегистрированными брендами. Так что, скорее всего, появятся новые наименования, сильно отличающиеся от ранее представленных».

Сколько иностранных компаний покинули Россию

Essity начала сворачивать свой бизнес в стране в апреле 2022 года. Однако даже несмотря на это, как уточняли в компании, в прошлом году ее продажи в России составили примерно 2% от общемировых объемов.

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Владислав Викторов

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