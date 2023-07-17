Правительство подготовило концепцию регулирования отрасли по защищенной передаче данных

Правительство России разработало концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций на ближайшие шесть с половиной лет. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что подобные технологии необходимы для создания надежных сетей связи и для обеспечения безопасной передачи значимых сведений.

Квантовые коммуникации — это технология сверхзащищенной передачи данных на большие расстояния с помощью шифрования ключей в квантовых частицах.

«В рамках концепции предстоит сформировать качественную нормативную базу для этой сферы и условия для поэтапного перехода на новые методы защиты информации и внедрения современных решений»,— сказал премьер на заседании правительства.

Заместитель председателя правительства РФ, курирующий цифровую экономику, Дмитрий Чернышенко рассказал, что концепция разработана на десять месяцев раньше запланированного срока при сотрудничестве с РЖД и «Росатомом».

На сегодняшний день в России создан пилотный участник магистральной квантовой сети Москва—Санкт-Петербург и сегмент Москва—Нижний Новгород. Общая протяженность квантовой сети в РФ — 1147 км. До конца 2023 года планируется строительство участков до Казани, Воронежа и Ростова-на-Дону общей протяженностью 1,4 тыс. км.

Также правительство планирует создать линии в рамках межвузовской квантовой сети: к проекту присоединились МГУ, ИТМО, МИСиС, университет Лобачевского (Нижний Новогород). Среди потенциальных потребителей Дмитрий Чернышенко указал на крупнейшие банки, cотовые операторы и «других участников рынка».

На заседании неоднократно упоминали, что развитие квантовых коммуникаций называл приоритетным президент Владимир Путин. На минувшей неделе, выступая на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», он поручил подготовить национальный проект экономики данных, который будет включать в себя работу над технологиями квантовой коммуникации и шифрования. Президент объяснил предложение стремлением к суверенной инфраструктуре для безопасного хранения данных в РФ.

Подробности — в публикации «Ъ» «Данные высшего уровня».

Лусине Баласян