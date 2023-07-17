Эрдоган заявил о заинтересованности Путина в продлении зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его российский коллега Владимир Путин заинтересован в продлении зерновой сделки, несмотря на сегодняшние заявления официальных лиц РФ. Сегодня, в день завершения действия соглашения, Россия уведомила Украину, Турцию и ООН о возражениях по продлению зерновой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Выступая перед отъездом в Саудовскую Аравию, Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что сразу по возвращении обсудит с Владимиром Путиным продление зерновой сделки, передает Sabah. «Надеюсь, что выдастся шанс обсудить этот вопрос и многие другие при личной встрече с Путиным в августе в нашей стране»,— отметил он (перевод по «РИА Новости»).

По словам турецкого лидера, зерновая сделка вошла в историю как пример важного дипломатического успеха. «В рамках инициативы было поставлено более 33 млн тонн продукции. Благодаря ей был предотвращен продовольственный кризис во многих беднейших странах»,— сказал господин Эрдоган.

Сегодня, 17 июля, Кремль сообщил, что действие зерновой сделки фактически приостановлено, так как Россия ждет выполнения своих условий. В связи с невыполнением сделки ее действие должно быть прекращено с завтрашнего дня, 18 июля. «Выполнят наши условия — вернемся»,— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН о вывозе зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Создание условий для реализации меморандума — главное требование российской стороны.

Лусине Баласян