В Новосибирской области, где введен режим ЧС из-за засухи, застраховано с господдержкой около 100 тыс га посевов из 2,3 млн

Аграрии Новосибирской области застраховали с господдержкой 45 тыс. га посевов на случай гибели урожая при ЧС, сообщили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА). Программа страхования предполагает возмещение убытков в пределах прямых затрат хозяйства на каждый списанный в результате ЧС гектар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По программе мультирискового страхования урожая, по которой компенсируется стоимость утраченной продукции, застрахованы 51 тыс. га.

Всего в регионе площадь посевов в этом году составила более 2,3 млн га (+ 18 тыс. га к показателям 2022 года). В конце июня министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщал, что из-за засухи в регионе пострадало более 234 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Пересеяно на тот момент было 13 тыс. га., «но результаты пересева далеки от желаемых – часть всходов сгорели», говорил министр.

Режим ЧС в Новосибирской области в связи с неблагоприятными погодными условиями был введен 11 июля. Причиной ведения режима ЧС стало длительное отсутствие осадков и высокие температуры. Засуха и суховеи привели к утрате посевов. Размер пострадавшей площади устанавливается.

Также с 11 июля режим ЧС действует в Омской области. Там, по данным НСА, по программе страхования урожая на случай гибели при ЧС застраховано 663 тыс. га, мультистраховкой обеспечено 264 тыс. га.

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Оксана Павлова