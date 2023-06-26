В Новосибирской области режим ЧС введен в девяти районах из-за засухи

Из-за аномальных погодных условий весной и в начале лета в Новосибирской области пострадало более 234 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, рассказал сегодня на оперативном совещании министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

«Апрель выдался в преддверии посевной аномально холодным и сухим. Такого апреля за всю историю пока не фиксировалось. В мае эти аномалии продолжились – количество осадков было несущественным. В результате приступили к началу ярового сева 5 мая – намного позднее, чем обычно, но закончили полностью посевную в оптимальные сроки – 10 июня»,– сказал он. Министр сообщил, что план по посевной выполнен. Прирост к показателям прошлого составил 18 тыс. га. – всего более 2,3 млн га.

Евгений Лещенко отметил, что в июне погода также была аномально сухой. «Температура воздуха в ряде районов превышала 38 градусов, при этом на почве доходила до 70 градусов. Это привело к гибели части посевов. Особенно пострадали лен и рапс»,– сказал он. Евгений Лещенко отметил, что пересеяно пока 13 тыс. га., «но результаты пересева далеки от желаемых – часть всходов сгорели».

По его данным, сейчас введен режим ЧС в девяти районах, режим повышенной готовности действует в шести районах, введение режима ЧС планируется еще в четырех районах.

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Оксана Павлова