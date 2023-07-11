Режим ЧС из-за засухи введен в Омской области

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасного агрометеорологического природного явления — «суховея». По данным властей, в период с 1 по 3 июля в регионе температура воздуха достигала +35 градусов. Жара и отсутствие осадков привели к гибели сельскохозяйственных культур на площади более 100 га.

В период действия режима ЧС органам власти необходимо предпринять меры для ликвидации последствий засухи и оценить ущерб сельскохозяйственных организаций. Ответственным за подготовку назначен министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

С 10 по 13 июля ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» вновь объявило об опасном явлении «сильная жара» на территории Омской области. В этот период температура воздуха может повыситься до +36 градусов и выше. «В предстоящий период существует вероятность обновления исторического максимума температуры воздуха в Омске», - рассказала начальник омского гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина.

Накануне режим ЧС из-за неблагоприятных погодных условий — высокой температуры воздуха и отсутствия осадков был введен на территории всей Новосибирской области. Как отметили в региональном правительстве, это позволит изменить условия выполнения целевых показателей при заготовке кормов и оценить ущерб хозяйствам.

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Лолита Белова