Посольство РФ в Минске уведомило Украину о прекращении зерновой сделки с 18 июля

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что дипмиссия направила Украине по дипломатическим каналам ноту с позицией РФ по зерновой сделке. Москва настаивает, что выполнение сделки должно быть прекращено с завтрашнего дня, 18 июля, из-за невыполнения ее условий.

В комментарии посла говорится, что «стараниями Запада сделка превратилась в чисто коммерческий проект и фактически утратила свою изначальную гуманитарную функцию». Российская сторона утверждает, что «коллективный Запад не собирался выполнять свою часть обязательств, касающихся соблюдения российских интересов» в рамках зерновой сделки.

«Таким образом, все ключевые параметры и условия сделки другими сторонами совершенно целенаправленно и систематически не соблюдались. Прекращение действия инициативы полностью лежит на их совести»,— приводятся господина Грызлова в пресс-релизе посольства, опубликованном на странице во «ВКонтакте».

Зерновая сделка о вывозе зерна из черноморских портов была заключена между Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Срок действия соглашения истекает сегодня, 17 июля.

Сегодня, 17 июля, Кремль сообщил, что действие зерновой сделки фактически приостановлено, так как Россия ждет выполнения своих условий. Владимир Путин предупреждал о таком варианте развития событий на прошлой неделе. В числе «пяти системных проблем» российская сторона называла подключение Россельхозбанка к SWIFT, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса. На фоне решения Москвы пшеница на бирже в Чикаго росла в цене более чем на 3%.

Лаура Кеффер