Власти меняют структуру правительства Белгородской области

Губернатор меняет структуру правительства Белгородской области. Об этом Вячеслав Гладков рассказал на еженедельном оперативном совещании 17 июля.

Реформа предполагает ликвидацию двух должностей — первого вице-губернатора и простого заместителя, совмещенных, соответственно, с постами министра цифрового развития и министра финансов. Эти посты покидают Евгений Мирошников и Владимир Боровик. Министром цифрового развития назначен Сергей Четвериков, министром финансов — Наталья Шаролапова.

Также будет разделена должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. Вместо нее появятся заместитель и руководитель аппарата, а также отдельный заместитель, отвечающий за взаимодействие с силовыми структурами. На едином посту работает Иван Будлов. В начале июля Вячеслав Гладков сообщал, что заместителем по работе с силовиками станет бывший начальник пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям Дмитрий Прокопов: «Буду брать на работу генерала с боевым опытом — нам это крайне необходимо, нам нужно усиление этой работы».

Статус первого вице-губернатора получит заместитель по экономике. Сейчас эту должность, а также пост министра экономического развития и промышленности занимает Дмитрий Гладский.

Кроме того, будут объединены посты вице-губернатора по образованию и заместителя, курирующего здравоохранение, соцзащиту, культуру, спорт, органы ЗАГС, охрану объектов и архивы. Министром образования и замгубернатора является Андрей Мелехин.

Также вводится новый вице-губернатор — министр по делам молодежи. Этот пост займет Татьяна Киреева.

Без изменений остаются заместители по внутренней политике (Ольга Медведева) и по строительству (Владимир Базаров), совмещающие посты вице-губернатора и министра имущественных и земельных отношений (Рустэм Зайнуллин), а также ЖКХ. Коммунальное хозяйство курировал уволенный «за систематическое невыполнение своих обязанностей» Константин Полежаев, в сентябре должности займет человек из другого региона.

Как ранее менялась структура облправительства — в материале «Ъ-Черноземье» «С министерским размахом».

Александр Прытков

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