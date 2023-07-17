Вице-губернатором Белгородской области по ЖКХ станет человек из другого региона

На пост вице-губернатора Белгородской области по ЖКХ приглашен человек из другого региона. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Имя кандидата он не назвал. По словам господина Гладкова, новый заместитель займет пост в начале сентября. «Он имеет большой опыт в данной области, занимает аналогичную должность в другом регионе РФ», — отметил губернатор.

В начале июля был уволен Константин Полежаев «за систематическое невыполнение своих обязанностей». Он занимал посты вице-губернатора и министра ЖКХ. Вячеслав Гладков, в частности, был недоволен «некачественной организацией работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».

О других кадровых перестановках в правительстве Белгородской области читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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