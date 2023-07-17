Белгородские вице-губернаторы Евгений Мирошников и Владимир Боровик покидают посты

Евгений Мирошников покинул посты первого вице-губернатора и министра цифрового развития Белгородской области и уже не является членом облправительства. Об этом на еженедельном оперативном совещании рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в пятницу был последний рабочий день Евгения Мирошникова. «Он нашел более спокойную работу, во много раз более оплачиваемую на федеральном уровне. Рады, что теперь семье поспокойнее», — сказал господин Гладков и поблагодарил чиновника за работу. Куда именно тот переходит, губернатор не сообщил.

Евгений Мирошников в 2007 году окончил Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова по специальности «автоматизация технологических процессов и производств», а в 2010 году — тот же вуз по специальности «финансы и кредит». С 2007 по 2016 годы возглавлял «региональные компании в сфере информационных технологий». В 2016—2018 был заместителем руководителя администрации губернатора Белгородской области — начальником управления информационных технологий и связи. В 2018 году возглавил региональный департамент цифрового развития. В 2021 году назначен первым вице-губернатором. Кандидат технических наук.

Вячеслав Гладков отметил, что теперь должности первого вице-губернатора и главы министерства цифрового развития будут разделены. Пост заместителя вообще сократят, останется только министр. Главой ведомства назначен Сергей Четвериков. В министерстве он был заместителем руководителя и начальником департамента инфраструктурных решений. Ведомство будет в прямом подчинении у господина Гладкова. Он не исключил, что в дальнейшем должности снова могут быть объединены, если «покажете динамику».

Также на «заслуженный отдых» уходит вице-губернатор и министр финансов и бюджетной политики Владимир Боровик. По словам Вячеслава Гладкова, это произойдет «в течение ближайшего времени».

Владимиру Боровику 67 лет. Он родился в 1956 году в поселке Изварино Краснодонского района Луганской области. В 1977 году окончил инженерно-экономический факультет Харьковского института инженеров коммунального строительства, в 1990 году — Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1978–1980 годах проходил срочную военную службу. До армии работал начальником планово-производственного отдела Чудновского объединения раймежколхозстроя Житомирской области. После возглавил планово-производственный отдел производственного объединения «Белгородсельхозмонтажкомплект». С 1983 года работал в партийных органах, прошел путь от инструктора организационного отдела райкома КПСС до заместителя заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы белгородского обкома. С 1991 по 1994 годы работал в хозяйственных организациях. В 1994 году возглавил аналитический отдел Белгородской облдумы. С мая 1996 года — замначальника управления — начальник бюджетного отдела управления финансов и налоговой политики администрации Белгородской области. В 1998 году вступил стал зампредом облправительства и начальником департамента экономики и финансов. В 1999 году назначен первым зампредом. В январе 2010 года перешел на должность вице-губернатора, оставшись главой департамента финансов.

Должности заместителя главы региона и министра финансов также будут разделены. Пост вице-губернатора ликвидируется. Министром станет Наталья Шаролапова.

В начале июля с постов заместителя по ЖКХ и профильного министерства «за систематическое невыполнение обязанностей» был уволен Константин Полежаев.

Александр Прытков

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