Бывший начальник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям станет заместителем Вячеслава Гладкова

В рамках «изменения структуры» органов власти белгородский губернатор Вячеслав Гладков планирует разделить должность «заместителя губернатора — руководителя аппарата» (по всей видимости, речь идет о руководителе администрации губернатора), чтобы выделить отдельного куратора взаимодействия с силовиками. Заместителем губернатора по взаимодействию с силовыми структурами должен стать советник господина Гладкова на общественных началах, бывший начальник пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям Дмитрий Прокопов.

«Буду брать на работу генерала с боевым опытом — нам это крайне необходимо, нам нужно усиление этой работы,— рассказал глава региона в ходе прямой линии.—

Кандидатура уже подобрана, соглаована с силовыми структурами. Дмитрий Вениаминович Прокопов... после того, как закончит службу — это ближайшие 3,5 месяца, если не ошибаюсь,— и сможет по законодательству подписать контракт, приступит к исполнению обязанностей заместителя губернатора по взаимодействию с силовыми структурами».

Дмитрий Прокопов возглавлял белгородское погрануправление с 2018 года (до этого служил в сахалинском управлении). В июне 2023-го был назначен советником господина Гладкова по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах. Должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Белгородской области сейчас занимает Иван Будлов.

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Олег Мухин