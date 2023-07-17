МИД Китая надеется на продление зерновой сделки

Китай рассчитывает, что соглашение о перевозке зерна по Черному морю продолжит действовать. Об этом заявила на брифинге официальный представитель китайского МИДа Мао Нин. Сегодня, 17 июля, истекает срок сделки.

«Китай надеется, что инициатива о перевозке зерна будет и далее осуществляться в полном объеме, и готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности»,— отметила она (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин 13 июля заявил, что Россия может приостановить свое участие в зерновой сделке, если поставленные ей условия так и не будут выполнены. В числе «пяти системных проблем» российская сторона называла подключение Россельхозбанка к SWIFT, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса. США говорили, что отказ от зерновой сделки угрожает России серьезными дипломатическими издержками.

Лаура Кеффер