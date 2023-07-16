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Коммерсантъ FM
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Салливан: отказ от зерновой сделки угрожает РФ серьезными дипломатическими издержками

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отказ России от продления зерновой сделки угрожает ей серьезными дипломатическими издержками, в частности в отношениях со странами глобального Юга.

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Фото: Andrew Harnik / AP

Джейк Салливан

Фото: Andrew Harnik / AP

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН о вывозе зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Срок действующего соглашения истекает завтра, 17 июля.

«Если Россия выйдет из этой инициативы, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым им продовольствием по доступным ценам. И я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических издержек»,— сказал господин Салливан в интервью CBS.

Советник отметил, что не может предсказать, как решит поступить со сделкой президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Вашингтон готов к любому сценарию и тесно сотрудничает с украинцами по этому вопросу.

15 июля координационный центр ООН заявил, что за все время действия зерновой сделки не было отправлено ни одно судно с российскими удобрениями. Беднейшие страны получили 10% кукурузы и 40% пшеницы, которые были отправлены из украинских портов в рамках сделки, добавили в центре.

Российская сторона допускала выход из зерновой сделки, указывая на необходимость решения «пяти системных проблем». Среди них — подключение Россельхозбанка к SWIFT, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса.

13 июля Владимир Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке, если поставленные ею условия так и не будут выполнены. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что он рассчитывает обсудить ее продление на встрече с Владимиром Путиным в августе.

Эрдни Кагалтынов

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