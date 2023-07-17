По факту ЧП на Крымском мосту возбудили дело о теракте

По факту чрезвычайного происшествия на Крымском мосту возбудили уголовное дело о теракте (ст.205 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ночь с 16 на 17 июля спецслужбы Украины атаковали мост. В результате погибли мужчина и женщина, пересекавшие мост на легковом авто. Их 14-летняя дочь получила травмы средней степени тяжести. Из-за теракта также была повреждена одна из секций конструкции. По данным минтранса РФ, опоры не пострадали. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.

«Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления»,— говорится в сообщении.

По данным «РИА Новости», атаку на Крымский мост осуществили два украинских беспилотных надводных катера.

В Крыму для расследования обстоятельств произошедшего создали специальную группу, куда вошли следователи по особо важным делам и следователи-криминалисты.

Анастасия Донскова

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