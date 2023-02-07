Губернатор поступил по-генеральски

Губернатор граничащей с Украиной Курской области Роман Старовойт возглавил местную народную дружину, формирование которой идет с начала специальной военной операции. Пока она нужна для патрулирования приграничных территорий, но при необходимости может стать костяком территориальной обороны, заявил господин Старовойт. Главы других прифронтовых регионов следовать его примеру не спешат, однако, если спецоперация затянется, «военизация» гражданских чиновников станет неизбежной, предупреждает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Роман Старовойт (слева) решил лично руководить добровольцами, помогающими военным защищать Курскую область

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области Губернатор Роман Старовойт (слева) решил лично руководить добровольцами, помогающими военным защищать Курскую область

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области

В понедельник на еженедельном совещании Роман Старовойт сообщил подчиненным о решении возглавить добровольную народную дружину. Людей туда стали набирать сразу после начала спецоперации: дружинники помогают патрулировать приграничные районы и важные объекты инфраструктуры. К концу 2022 года в добровольное формирование, по словам губернатора, вступили 2 тыс. человек, а всего власти рассчитывают собрать в нем до 6 тыс. дружинников.

Господин Старовойт уделяет «военизации» региона особое внимание. К примеру, в начале января он сам почти неделю провел на базе подготовки частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Глава региона, по его собственным словам, «в окружении настоящих мужчин» упражнялся в стрельбе из пулемета, гранатомета, кидал ручные гранаты и проехался на бронетранспортере. Бизнесмен и основатель ЧВК Евгений Пригожин подтвердил, что Роман Старовойт действительно «проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах».

«Мы предполагаем, что не дай Бог, но вдруг в случае вооруженного вторжения добровольная народная дружина у нас будет костяком территориальной обороны. И буквально за несколько часов мы сможем собраться, сформироваться и поступить под военное командование, которое в случае объявления военного положения будет возглавлять территориальную оборону»,— пояснил господин Старовойт. Он отметил, что отвечает за тероборону в мирное время, а значит, должен возглавить и добровольную дружину.

Каждый из приграничных районов области будет иметь свой отдельный отряд дружинников. Господин Старовойт поручил местным чиновникам подобрать командиров отрядов: им может стать либо глава района, либо его заместитель, либо опытный дружинник. В дружину входят, например, бывшие военнослужащие и те, кто не смог убыть в войска в статусе добровольцев или в рамках частичной мобилизации. Им полагаются небольшие денежные выплаты в размере от 15 тыс. руб., часть дружинников живут дома и выполняют свои обязанности после работы, а часть — живут на специальных базах.

Подготовка дружинников, по словам Романа Старовойта, идет в еженедельном формате. Помимо площадки ЧВК «Вагнер», местных добровольцев тренируют на двух учебных базах автономной некоммерческой организации «Патриот» в оздоровительных лагерях имени Володи Дубинина и «Дубки» под Курском. Подготовительный курс включает обучение стрельбе, контрзасадным действиям в лесу и городе, пересечению открытой местности, походному порядку и разведывательно-поисковым мероприятиям, а также военно-медицинскую подготовку. В соцсетях народной дружины часто публикуются короткие видео, на которых видно, как мужчины в военной форме и с оружием строем ходят по лесу.

В других приграничных регионах, где, как и в Курской области, действует «средний уровень реагирования», не во всем следуют примеру Романа Старовойта. Например, в правительстве Воронежской области “Ъ” сказали, что необходимости набора дружинников не было и нет, а для обеспечения безопасности хватает сил правоохранительных органов. Добровольческая дружина создана только в Белгородской области, ее участники тоже проходят тактическую и огневую подготовку. Оперативно выяснить планы местного губернатора Вячеслава Гладкова по поводу личного руководства дружиной “Ъ” не удалось. В пресс-службе главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева “Ъ” сообщили, что информации и решений о создании народных дружин в регионе нет, но схожие функции там выполняет казачество. В правительстве Крыма “Ъ” рассказали, что аналогом народной дружины давно служит «Народное ополчение», являющееся преемником отрядов самообороны полуострова, которое было организовано в 2014 году и находится под контролем главы полуострова Сергея Аксенова.

Политолог Константин Калачев считает, что Роман Старовойт «хочет выглядеть самым патриотичным из губернаторов, а также самым воинственным». «Берет ли он пример с Рамзана Кадырова (глава Чечни.— “Ъ”) или нет, сказать не берусь, но Старовойт увлечен военной темой,— рассуждает эксперт.— Он наверняка воспринимает свою "остановку" в Курске как временную и хочет продолжить федеральную карьеру». По мнению господина Калачева, если спецоперация затянется, тренд на «военизацию» чиновников может распространиться и на других глав регионов.

Сергей Толмачев, Воронеж; Анна Перова, Краснодар; Александр Дремлюгин, Симферополь; Андрей Прах