Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Среди претендентов на липецкие активы Danone могут быть «Эконива» и структура Владимира Лисина

По данным «Ъ», контроль над российским производством молочных продуктов и растительных напитков Danone намерены получить несколько стратегических инвесторов: ГК «Русагро», группа «Черкизово», ГК «Черноголовка», ГК «Эконива», «Румелко» Владимира Лисина, Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и АФК «Система». На начальном этапе потенциальных покупателей активов отбирала Rothschild & Co, которая консультирует Danone в сделке, рассказал источник «Ъ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Danone, напомним, анонсировал передачу контроля над бизнесом молочных продуктов и растительных напитков в России в октябре 2022 года. В сделку могут войти 13 заводов, в том числе, и на территории Липецкой области. При этом, отмечают собеседники «Ъ», из всех брендов Danone может оставить в РФ только местные марки — «Простоквашино», «Растишка», «Тёма». В компании якобы рассматривают продажу от 75%, но менее 100%, планируют сохранить место в совете директоров и хотят включить в сделку опцион обратного выкупа. В Danone заявили «Ъ», что процесс поиска нового собственника продолжается, отказавшись от более подробных комментариев. Аналитики полагают, что большое количество участников может значительно повысить цену актива.

Владимир Зоркий

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...