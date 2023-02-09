Среди претендентов на липецкие активы Danone могут быть «Эконива» и структура Владимира Лисина

По данным «Ъ», контроль над российским производством молочных продуктов и растительных напитков Danone намерены получить несколько стратегических инвесторов: ГК «Русагро», группа «Черкизово», ГК «Черноголовка», ГК «Эконива», «Румелко» Владимира Лисина, Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и АФК «Система». На начальном этапе потенциальных покупателей активов отбирала Rothschild & Co, которая консультирует Danone в сделке, рассказал источник «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Danone, напомним, анонсировал передачу контроля над бизнесом молочных продуктов и растительных напитков в России в октябре 2022 года. В сделку могут войти 13 заводов, в том числе, и на территории Липецкой области. При этом, отмечают собеседники «Ъ», из всех брендов Danone может оставить в РФ только местные марки — «Простоквашино», «Растишка», «Тёма». В компании якобы рассматривают продажу от 75%, но менее 100%, планируют сохранить место в совете директоров и хотят включить в сделку опцион обратного выкупа. В Danone заявили «Ъ», что процесс поиска нового собственника продолжается, отказавшись от более подробных комментариев. Аналитики полагают, что большое количество участников может значительно повысить цену актива.

Владимир Зоркий