Эстония увеличит расходы на оборону до 3% ВВП и закупит боеприпасы на €1,2 млрд

В Эстонии утвержден план развития Минобороны на 2024–2027 годы, согласно которому страна увеличит расходы на оборону до 3% ВВП и закупит боеприпасы на €1,2 млрд. Сейчас Эстония тратит на оборону 2,8% ВВП.

«Доведение расходов на национальную оборону до 3% ВВП позволяет нам это сделать. В плане развития мы сделали своим приоритетом создание необходимых возможностей как можно скорее»,— заявил министр обороны Ханно Певкур.

В ближайшие четыре года будет закуплено боеприпасов на общую сумму более €1,2 млрд, сообщает Минобороны Эстонии. Конфликт на Украине показал, куда необходимо инвестировать, пояснил министр.

Теперь в сумму расходов на оборону добавятся средства в том числе на закупки по развитию средств многоуровневой системы ПВО, создание предприятий по производству боеприпасов, оружия и беспилотников.

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Мария Федотова