Правительство Эстонии увеличит расходы на оборону до 3% ВВП

Члены правящей коалиции Эстонии в составе «Партии реформ», «Ээсти 200» и Социал-демократической партии подписали соглашение, которое предусматривает увеличение оборонных расходов до 3% ВВП. Об этом сообщило радио ERR.

Коалиционный договор — документ, на котором будет основываться политика коалиционного правительства Эстонии. Как говорится в тексте соглашения, увеличение расходов на оборону связано с тем, что «продолжающаяся война в Украине и стремление России нарушить существующие принципы европейской безопасности поставят Эстонию в ближайшие годы в самую сложную ситуацию в сфере безопасности со времен Второй мировой войны».

Сейчас Эстония тратит на оборону 2,8% ВВП. К этой сумме добавятся расходы на размещение в Эстонии подразделений союзников по НАТО: в том числе на закупки по развитию средств многоуровневой системы ПВО, создание предприятий по производству боеприпасов, оружия и беспилотников.

5 апреля 2023 года парламент Латвии одобрил обязательную военную службу для мужчин с 18 лет. Срок службы будет составлять один год, призыв начнется 1 июля. Это решение было принято в связи с боевыми действиями на Украине.

Подробнее о том, что происходит после начала российско-украинского военного конфликта, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина