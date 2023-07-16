Главные новости за 10 — 14 июля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Астраханская область обогнала регионы Средней и Нижней Волги по приросту ипотечных займов.

В Волгоградской области арестовали 51-летнего подозреваемого в развращении мальчиков. В местных СМИ со ссылками на разные источники пишут, что подозреваемый, якобы, — некогда санитар ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский психоневрологический интернат» Александр Немченко.

В Энгельсе следователи начали проверку по жалобам на районную администрацию и водоканал.

В Саратове объявили аукцион о продаже ДК «Тантал» — торги проходят в рамах процедуры банкротства завода, в конкурсную массу которого и входит здание. Уже почти три года во ДК временно располагается городской театр оперы и балета — основное здание реконструируют с 2020 года. Власти обещали завершить работы к концу 2022-го, но подрядчики задержали сдачу. Новый срок окончания ремонта — декабрь 2023 года, чиновники заявляли о готовности вести переговоры о продлении аренды с новым собственником, а после публикации «Ъ» губернатор Роман Бусаргин объявил о намерении региона выкупить здание.

В Саратове третий трамвайный маршрут сделают скоростным за 6,5 миллиардов.

Астраханское предприятие планирует экспортировать на Ближний Восток 100 тысяч тонн муки в год. Запустили простаивавшие мощности «Комбината хлебопродуктов».

В Балакове Саратовской области сменился прокурор. 43-летний Александр Бурлаченко вышел на пенсию по выслуге лет, и. о. на его месте стал Олег Гриднев.

Астраханских водителей будут штрафовать за выезд на транспортные полосы. Начнут с 17 июля. За нарушение придется заплатить 1,5 тыс. руб. Пока можно отделаться разъяснительной беседой.

Темпы естественной убыли населения в Волгоградской области обогнали среднероссийские.

Ozon построит в Саратове логистический комплекс. Его площадь составит 80 тыс. кв. м.

Волгоградский регоператор ищет возможности погашения полумиллиардной задолженности. Для урегулирования конфликта с вывозом мусора акционер регоператора обратился к владельцам полигонов ТБО с предложением реструктуризации и возможного объединения бизнеса.

Волгоградский губернатор убедился в мусорном коллапсе. Глава региона рассказал участникам общественного совета, что на днях он, «никого не предупреждая», проверил несколько районов региона и областного центра на предмет вывоза бытовых отходов и составил мнение о состоянии отрасли. Инициирована процедура расторжения концессионного договора.

Саратовская область станет площадкой для съемок фильмов. Губернатор проанонсировал заседание кинокомиссии.

Иран готов вложить в цементный завод под Астраханью 25 миллионов долларов. Особое внимание на встрече губернатора с послом уделили МТК «Север — Юг».

В Пензенской области за год стало на семь тысяч избирателей меньше.

На поддержку саратовской промышленности направят 63 миллиона. Около 40 млн. составляют федеральные деньги.

Лейтенанта ВКС в Волгограде заключили под стражу после предъявления обвинения в телефонном мошенничестве. От махинаций пострадали как минимум восемь пожилых женщин в двух регионах, Суммы похищенных обманом средств варьировались от 90 до 541 тыс. руб.

В почве у завода «Химволокно» нашли превышение ПДК серы и нефтепродуктов.

В Волгоградской области сменился глава Серафимовичского района. Сергей Пономарев уволился по собственному желанию. Врио руководителя района стала начальник отдела по экономике, налогам и потребительскому рынку местной администрации Светлана Потапова.

Цены на бензин в Поволжье выросли вслед за общероссийскими. За 4 —10 июля рост цен на бензин зафиксировали в 75 субъектах Российской Федерации. В Астраханской области литр АИ-92 стоит 49,09 руб., в Волгоградской — 48,91 руб., Пензенской — 49,32 руб., в Саратовской области — 48,55 руб.

Саратовские чиновники скрыли данные о числе подлежащих ремонту школ. Ответственность за сокрытие настоящего числа подлежащих ремонту школ в Саратове сторонники спикера ГД Вячеслава Володина возложили на «местных чиновников», которые около года назад подали федеральным властям статистику, гласящую что «капитальный ремонт требуется в незначительном количестве образовательных учреждений».

Саратовский депутат принес на заседание похожий на пистолет предмет.

Несколько членов астраханской ячейки СРЗП потребовали исключить из ее рядов бывшего руководителя отделения, экс-депутата Госдумы и одного из основателей политорганизации Олега Шеина.

Президент РФ Владимир Путин назначил судей Саратовской области.

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Дарья Васенина