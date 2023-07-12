Как стало известно „Ъ“, в Волгограде военный суд заключил под стражу 35летнего летчика-инструктора ВКС РФ.Ему вменяют участие в преступном сообществе, которое занималось телефонными мошенничествами. Для махинаций, от которых пострадали как минимум восемь пожилых женщин в двух регионах, военный, по версии следствия, привлек и несовершенно­летнего.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Краснодарские пенсионерки перевели летчику более миллиона рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Краснодарские пенсионерки перевели летчику более миллиона рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону обвиняет лейтенанта ВКС РФ Андрея Титова в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также вовлечении несовершеннолетнего в групповую преступность (ч. 4 ст. 150 УК РФ). По ходатайству следствия гарнизонный военный суд Волгограда на два месяца отправил офицера в СИЗО.При этом его сообщник, которому только в мае исполнилось 18 лет, был оставлен следствием на свободе под подписку о невыезде.

Преступное сообщество, в которое входили лейтенант и его товарищ, по данным следствия, начало действовать с сентября прошлого года. Основу ОПС составлял колл-центр для обзвона будущих жертв.

Правоохранители отмечают, что фигурант действовал в составе преступной группы, где ему была отведена роль оператора, а потом курьера. Указания он получал от кураторов, которые связывались с ним через telegram-аккаунты Koba и Benificiary. Исполняя последние, лейтенант Титов якобы звонил потенциальным жертвам и просил перевести деньги «под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственника, совершившего ДТП».

С сентября 2022 года по март 2023 года при помощи телефонных звонков обвиняемый завладел деньгами восьми пожилых (1932–1948 годов рождения) женщин. Среди жертв господина Титова трое оказались из Волгограда, еще пятеро — из Краснодарского края. Суммы варьировались от 90 до 541 тыс. руб.; всего, по версии следствия, подследственный завладел более 2,37 млн руб.

Господин Титов поработал в преступной организации и рекрутером: используя учетную запись Xray в мессенджере Telegram, фигурант привлек в ОПС на тот момент несовершеннолетнего волгоградца Родиона. Последний по аналогичной схеме смог получить 100 тыс. руб. от жительницы Волжского 1942 года ­рождения.

Сам господин Титов, как полагают следователи, был далек от организаторов преступного сообщества. Его действия были раскрыты в результате расследования, проведенного силами уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области, ФСБ и СКР. На данный момент уголовное дело об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210) расследуется в отношении неустановленных лиц. По данным „Ъ“, правоохранители полагают, что организацию создал неизвестный, обладающий «организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем».

Никита Маркелов