От мусорной войны запахло договоренностями

Для урегулирования конфликта с вывозом мусора в Волгоградской области акционер регоператора обратился к владельцам полигонов ТБО, которым оператор должен почти полмиллиарда рублей с предложением реструктуризации задолженности и возможного объединения бизнеса. Собеседники «Ъ» отмечают, что рассматриваемые варианты в любом случае будут оплачены из карманов потребителей. Эксперты считают, что в ситуацию должны вмешаться власти — они больше не могут закрывать глаза на коллапс отрасли, вызывающий недовольство жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долги оператора могут лечь на плечи волгоградцев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Долги оператора могут лечь на плечи волгоградцев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», бенефициар группы «Ситиматик» Сергей Котляренко направил письмо с предложением урегулирования отношений в адрес владельцев группы «Чистый город».

В документе (копия есть в распоряжении «Ъ», ее подлинность подтвердили два не связанных друг с другом высокопоставленных источника, близких к региональной власти) господин Котляренко, через АО «ДиджиталТех» владеющий ООО «Ситиматик-Волгоград» (СМВ), являющимся регоператором по обращению с ТКО, предлагает бенефициарам «Чистого города» (ЧГ) Полине Вергун и Сослану Гусову план урегулирования задолженности с перспективой создания общего бизнеса. В письме предприниматель предлагает оппонентам установить на погашение долгов срок в полтора года и стать владельцами блокирующего пакета акций «Ситиматик-Волгоград» на трехлетний срок. Господин Котляренко обязуется передать 25% СМВ владельцам ЧГ «по номинальной стоимости, то есть даром», войти в совет директоров, а через три года обязуется выкупить эту долю из расчета тройной стоимости EBITDA СМВ.

В письме признается задолженность «около 490 млн руб., в том числе около 390 просроченная» перед структурами «Чистого ­города».

После указанных операций, отмечается в документе, СМВ и ЧГ могут образовать новую компанию, которая будет заниматься, в том числе, созданием новых и модернизацией существующих объектов размещения отходов. В предлагаемом варианте, согласно тексту обращения, ЧГ отойдут 40% новой компании, причем «Ситиматик» полностью берет на себя вопросы привлечения финансирования данных проектов.

В письме подчеркивается, что «Ситиматик» оспаривает ставку тарифа через ФАС и обещает, что «возможный позитивный эффект тут же будет „переложен“ в существенное улучшение графика [погашения задолженности перед ЧГ] ». Как ранее писал „Ъ“, АО «Ситиматик» задолжал контрагентам порядка полумиллиарда рублей за пользование полигонами — в компании заявляют, что не согласны с наличием долга. Управляющие полигонами компании вынуждены взыскивать долги через суд.

Отметим, что 14 июля заканчивается подача заявок на конкурс СМВ по привлечению кредитной линии — компания планирует открыть ее на 350 млн руб.

На конец прошлого года кредиторская задолженность «Ситиматик-Волгоград» уже достигла 2,135 млрд руб., а «дебиторка» — 1,49 млрд. За 2022 год при выручке 2,85 млрд руб. (снижение на 4,48%, или 133,5 млн) компания получила чистый убыток 573,51 млн.

В группе «Чистый город» «Ъ», подтвердили, что «предложения по урегулированию и график» они получали. «Основное предложение регионального оператора заключается в рассрочке платежей на полтора года. Однако отсутствие подкрепленных обеспечений в данном вопросе и неблагонадежная платежная репутация компании не гарантирует выполнение данных финансовых обязательств»,— сообщила представитель компании.

Напомним, конфликтная модель в сфере обращения с ТКО в регионе была заложена изначально — регоператор не имеет собственных полигонов и вынужден платить контрагентам — «Чистому городу».

В этом году противоречия вышли в открытый конфликт: компании из группы «Чистый город» ограничивали часы приема мусоровозов оператора на своих объектах.

В обществе растет возмущение постоянными проблемами с вывозом мусора. Жители жалуются в соцсетях, обращаются в надзорные органы, живописными картинами заваленных контейнерных площадок полны региональные СМИ.

«Так продолжаться больше не может. Ситуация ненормальная. Загоняет жителей региона в очень неприятную ситуацию, в том числе и с санитарно- эпидемиологической составляющей с учетом нашей жары,— считает член областного экологического совета и регионального штаба ОНФ Константин Глушенок.— Я считаю, что должна жестко и резко вмешаться власть. Если пустить на самотек все эти суды, отсрочки и прочее, то ничего не улучшится, а делать нужно срочно».

Отметим, что СМВ активизировал взаимодействие с ППК «Российский экологический оператор», стали появляться сообщения о сов­местных проектах. Однако речи о создании благодаря этому институту новых объектов размещения речи, по сведениям «Ъ», сейчас не идет. В прошлом году такой вопрос обсуждался — в пгт Ерзовка в ноябре проводились скандальные общественные слушания, но решение выделении земли для нового «мусорного завода» принято не было.

«РЭО изначально не было предусмотрено Федеральным законом, задача этой конторы— создать поток неких псевдогосударственных денег в якобы создание инфраструктуры. С учетом предлагаемой доходности, это обернется конскими тарифами для населения, а прибыль получат банковские организации»,— поясняет известный эколог, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин.

Господин Шингаркин уверен, что действующая модель далеко ушла от первоначальной идеи реформы отрасли. По словам общественника, когда закон писали (он был в числе авторов), то предполагалось, что регоператорами будут гос­предприятия.

«Наделение функциями оператора организации, у которой нет объектов и компетенций по их созданию, в принципе надо разбирать по подозрению на акт коррупции. Не могу ничего утверждать по конкретной ситуации, но в принципе, исходя из анализа других случаев, однозначно лучшее решение— это ставить в жесткие рамки госконтроля существующие объекты»,— рассуждает господин ­Шингаркин.

По сведениям «Ъ», копия письма Сергея Котляренко направлена в адрес комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Ярослав Малых