Цены на бензин в Поволжье выросли вслед за общероссийскими

В России с конца мая дорожает бензин. Росстат обновил данные по ценам на топливо.

За 4 —10 июля рост цен на бензин зафиксировали в 75 субъектах Российской Федерации. Значительнее всего выросли цены в Республике Тыва (3,3%), Республике Алтай и Ханты-Мансийском автономном округе (1,6%). Подешевело топливо на 0,1% только в Республике Карелия.

В Астраханской области литр АИ-92 стоил 10 июля 49,09 руб., 95 — 53,47, 98 и выше — 61,6 руб, дизельное топливо — 56 руб.

В Волгоградской области литр АИ-92, согласно официальным данным, продавали по 48,91 руб., 95 — 54,43, 98 и выше — 61,14 руб, солярку — по 56,53 руб.

В Пензенской области литр АИ-92 стоил 49,32 руб., 95 — 52,13, 98 и выше — 61,86 руб, дизельное топливо — 57,01 руб.

В Саратовской области за литр АИ-92 просили 48,55 руб., 95 — 52,72, 98 и выше — 62,43 руб, солярки — 57,08 руб.

Дарья Васенина