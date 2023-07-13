В Саратовской области в почве у завода «Химволокно» нашли превышение ПДК серы и нефтепродуктов

В Балаковском районе компания не устранила превышение в почве опасных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Сотрудникам ведомства о загрязнении территории бывшего завода «Химволокно» рассказал местный житель. «Мы обследовали участок и установили превышение ПДК загрязняющих веществ с содержанием серы и нефтепродуктов в почве на площади более 330 тыс. кв. м. Ущерб природе составил более 236 млн руб.», — говорится в релизе.

В Росприроднадзоре уточнили, что участком владеет ЗАО «Центрком». Сотрудники ведомства настаивают на рекультивации организацией опасных последствий на месте расположения завода.

По данным Kartoteka.ru, с сентября 2021 года акционерное общество возглавляет Светлана Русу. По ОКВЭД организация специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Чистая прибыль компании упала в 2022 году на 56% до 1,4 млн руб.

Дарья Васенина