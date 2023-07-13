Саратовские чиновники скрыли данные о числе подлежащих ремонту школ

Около пятидесяти школ в Саратовской области нуждаются в капитальном ремонте. Об этом сообщили в Telegram-канале спикера Государственной думы «Володин Саратов». В результате «повторного анализа», который провел губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, выяснилось, что «ситуация в школах области значительно хуже, чем было ранее заявлено в предоставленных документах».

Ответственность за сокрытие настоящего числа подлежащих ремонту школ в Telegram-канале «Володин Саратов» возложили на «местных чиновников», которые около года назад подали федеральным властям статистику, согласно которой «капитальный ремонт требуется в незначительном количестве образовательных учреждений».

Саратовские чиновники, как следует из сообщения действовали исходя из «желания понравиться и сказать, что в школах проблем нет».

Отмечается, что спикер провел в Госдуме совещание с участием саратовского губернатора и министра просвещения РФ Сергея Кравцова, где поставил задачу изыскать 3 млрд руб для ремонта 50 школ в регионе в 2024 году.

Региональные власти в свою очередь должны подготовить документы, чтобы в следующем январе найти подрядчиков.

Дарья Васенина