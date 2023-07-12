Иран готов вложить в цементный завод под Астраханью 25 миллионов долларов

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с чрезвычайным полномочным послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали и обсудил с ним перспективы в торговле, логистике, судостроении, гуманитарной сфере. «Исламская Республика Иран — один из ключевых партнеров Астраханской области на Каспии», — подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале.

Особое внимание уделили на встрече МТК «Север — Юг». Господин Бабушкин подчеркнул, что в прошлом году наладили транзит грузов через Иран в страны Персидского залива и Южную Азию. Через Иран в Астраханскую область идут товары из Индии, Китая и ОАЭ.

Также Игорь Бабушкин обсудил с Послом возможный проект строительства в регионе нового цементного завода. Инвестиции могут составить порядка 25 млн долларов.

Дарья Васенина