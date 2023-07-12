На поддержку саратовской промышленности направят 63 миллиона

Депутаты Саратовской областной думы рассмотрели на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике проект поправок в Закон области «О промышленной политике». Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, рассказали в пресс-службе саратовского заксобрания.

«Предлагается дополнить действующий документ понятием технопарка в сфере высоких технологий. Мера необходима для своевременного получения мер поддержки данными организациями», — сообщили в облдуме.

Зампред Правительства области — министр промышленности и энергетики региона Михаил Торгашин рассказал об инвестиционной политики отметил, что в 2022 году 11 новых и высокотехнологичных предприятий получили субсидию на сумму 31,1 млн руб. на приобретение оборудования.

«На докапитализацию Фонда развития промышленности Саратовской области направлено 35 млн руб.», — цитируют господина Торгашина. Он также уточнил, что в этом году на поддержку промышленности планируют направить 63,2 млн руб., около 40 млн. составляют федеральные деньги.

Дарья Васенина