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В Саратове третий трамвайный маршрут сделают скоростным за 6,5 миллиардов

Продолжается приспособление саратовских линий под скоростной трамвай. ООО «Саратовгорэлектротранс» объявило аукцион на строительство линии «Мирный переулок — 6-я Дачная» (маршрут трамвая № 3). Карточку тендера разместили на портале «Госзакупки».

Концессионер от регионального правительства предлагает подрядчикам 6,532 млрд руб. за разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования.

Протяженность линии составляет около 14 км. До 30 ноября 2024 года планируют спроектировать и проложить пути, обустроить пешеходные переходы, установить ограждения и т. д. В качестве конца трассы указана остановка «Детский парк». Пути оттуда по Советской до существовавшего конца маршрута, Мирного переулка, и дальше по ул. Вавилова до ул. Астраханской также переустроят.

Согласно проектной документации, интервал движения в час пик составит 2,63 мин., что соответствует 18 трамваям на линии.

Заявки на участие в аукционе принимают до 26 июля, торги проведут 31 числа.

Дарья Васенина

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