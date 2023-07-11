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Астраханских водителей будут штрафовать за выезд на транспортные полосы

Водителей в Астрахани со следующей недели начнут штрафовать за проезд по выделенным под общественный транспорт полосам. Итоги первых дней эксперимента подвели в региональном минтрансе.

«Основными нарушениями первого дня стали выезды и парковки на „выделенке“. В течение первых пяти дней нарушителям грозит разъяснительная беседа, а затем будут выписывать штрафы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Эксперимент продлится до 10 августа. Проезд по «выделенкам» запрещен с 06:00 до 22:00 в рабочие дни на следующих улицах: ул. Савушкина от ул. Латышева до ул. Академика Королева; ул. Свердлова от ул. Победы до ул. Адмиралтейская с организацией одностороннего движения в сторону ул. Адмиралтейская; ул. Адмиралтейская от ул. Анри Барбюса до ул. Набережная Приволжского затона; ул. Соликамская от ул. Березовой до ул. Староверова.

Штрафовать за проезд по транспортным полосам начнут с 17 июля. За нарушение придется заплатить 1,5 тыс. руб.

Дарья Васенина

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