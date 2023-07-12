Саратовский депутат принес на заседание похожий на пистолет предмет

Депутат Саратовской областной думы Александр Ванцов («Родина») принес похожий на пистолет предмет на заседание комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике. Инцидент прокомментировали в пресс-службе регионального заксобрания.

Заместитель руководителя аппарата облдумы Татьяна Плющева рассказала, что происшествие не повлияло на ход заседания. После проведения голосования по вопросу удаления из помещения «предмета, похожего на оружие» господин Ванцов унес его.

Произошедшее обсудят на заседании мандатной комиссии. Аппарат регпарламента обратился к руководству охранного предприятия, обеспечивающего пропуск людей в здание. «Инструкция по организации пропускного режима распространяется в том числе и на депутатов», — напомнила госпожа Плющева.

Дарья Васенина