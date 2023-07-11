Темпы естественной убыли населения в Волгоградской области обогнали среднероссийские

По итогам Всероссийской переписи населения 2020 года в Волгоградской области живут 2,47 млн чел. Подробные данные опубликовал Волгоградстат.

Население региона превышает 2,47 млн чел. Среди них 77,6% живут в городах и 22, 4% — в сельской местности. В области насчитываются порядка 1,313 млн женщин (53,2%) и 1,156 млн мужчин (46,8%).

57,9% населения региона составляют трудоспособные граждане. Тех, кто моложе, насчитывается 16,3%, старше — 25,8%.

Показатель рождаемости в 2022 году составил 7,1 на 1000 населения, что ниже, чем в 2021 году на 10% (средний показатель по РФ — 8,9), показатель общей смертности составил 13,7 на 1000 населения, что ниже показателя 2021 года на 27,5% (показатель по РФ — 12,9).

Естественная убыль населения составила -6,6 на 1000 населения (по РФ — -4,0 на 1000 населения).

Дарья Васенина