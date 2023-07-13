В Волгоградской области сменился глава Серафимовичского района

Дума Серафимовичского района приняла досрочную отставку главы муниципалитета Сергея Пономарева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.
Чиновники уточнили, что господин Пономарев уволился по собственному желанию.
Врио руководителя района стала начальник отдела по экономике, налогам и потребительскому рынку местной администрации Светлана Потапова.
Серафимовичский район расположен на западе Волгоградской области, граничит с Ростовской, расположен по обе стороны реки Дон.