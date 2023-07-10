Астраханская область обогнала регионы Средней и Нижней Волги по приросту ипотечных займов

Из тысячи работоспособных астраханцев за минувший год ипотеку оформили 20,6 человек. Данные привели специалисты РИА. Регион расположился на 37 месте. В Пензенской области число составило 19,7 человек (45 место в рейтинге): в Саратовской и Волгоградской —17,7 и 16,7 (57 и 66 места соответственно).

За пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего рост числа ипотечных займов составил 61,6% в Астраханской области; 55,3% в Саратовской, 44,8% в Волгоградской и 32% в Пензенской.

Астраханская области заняла лидирующие позиции и по размеру ипотечного займа: в среднем в регионе он составил 3,15 млн руб. В Пензенской области на покупку жилья берут 3,1 млн; в Волгоградской и Саратовской — 2,97 и 2,86 млн руб соответственно.

Среди всех регионов России в лидерах оказались Республика Тыва, Тюменская области и Ямало-ненецкий автономный округ (первое, второе и третье место соответственно). В Тыве за последние 12 месяцев из тысячи работоспособных ипотечный кредит взяли почти 45 человек. «Это в 2,2 раза больше, чем в среднем по стране, и в 18,7 раза больше, чем у замыкающей список Ингушетии», — сообщили эксперты.

Республика Ингушетия заняла в рейтинге 85-ю строку, за ней следует Республика Крым и Севастополь. Там за год из тысячи граждан ипотеку брали 2,4; 5,6 и 7,1 человека соответственно.