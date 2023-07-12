Волгоградский губернатор убедился в мусорном коллапсе

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил на заседании Экологического совета при Волгоградской облдуме. Глава региона рассказал участникам общественного совета, что на днях он, «никого не предупреждая», проверил несколько районов региона и областного центра на предмет вывоза бытовых отходов и составил мнение о состоянии отрасли, вызывающей большие нарекания жителей.

«Увидел, что контейнеры для сбора мусора переполнены. Контейнерные площадки находятся в мусоре, а о раздельном сборе мусора вообще речи никакой нет», — рассказал господин Бочаров.

«Никто не убирает. В отдельных местах мне даже слово запах не хочется говорить, там вонь стояла такая, что подтверждает, что бытовой мусор не вывозился несколько дней до того», — продолжил губернатор. Он также пояснил общественникам и депутатам, которые и до незапланированного появления Андрея Бочарова как обсуждали работу регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Ситиматик-Волгоград», что некоторые места наблюдений он посещал несколько раз, причем на протяжении нескольких дней — в субботу и воскресенье, а затем уже во вторник. Картина не меняется.

«Бардак — это самое лучшее слово, другого я пока не нашел. Порядка не видно», — констатировал Андрей Бочаров.

В Волгоградской области продолжается мусорный конфликт между оператором по обращению с отходами и владельцем полигонов, которому оператор задолжал уже почти полмиллиарда рублей.

Ярослав Малых