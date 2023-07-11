Астраханское предприятие планирует экспортировать на Ближний Восток 100 тысяч тонн муки в год

В Астрахани АО «Глэра» запустило простаивавшие мощности ОАО «Комбинат хлебопродуктов». О дальнейших планах рассказали в региональном министерстве промышленности, торговли и энергетики.

«Комбинат» признали банкротом в 2020 году. На возобновленном производстве работают 120 человек, штат планируют увеличить до 200.

«Налажен выпуск хлебопекарной муки высшего сорта и отрубей, планируется к заключению экспортный контракт», — уточнили в ведомстве.

Глава министерства Илья Волынский осмотрел производство и пообщался с руководством компании. Сегодня предприятие перерабатывает порядка 160 т зерна в сутки, планируют увеличить до 400. При производстве работает аттестованная лаборатория контроля качества продукции. Емкость имеющегося элеватора составляет 20 тыс. т.

«Наше предприятие делает продукцию, которая по своим характеристикам превышает требования ГОСТа, ее очень ценят за рубежом за качество и аромат, — заявил технический директор АО „Глэра“ Андрей Полянчиков. — Планируется подписание большого экспортного контракта на поставку порядка 100 тыс. т муки в год в страны Ближнего Востока».

Дарья Васенина