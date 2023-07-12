Ozon построит в Саратове логистический комплекс

Проект крупного логистического центра Ozon в Саратове обсудили в Москве губернатор Роман Бусаргин и управляющий директор компании Сергей Беляков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

В 2024 году в Саратовской области планируют запустить комплекс площадью 80 тыс. кв. м. Предполагается создание минимум 2 тыс. рабочих мест. Ozon вложит в проект порядка 8 млрд руб., из них 2 млрд потратят на высокотехнологичное оборудование.

Сегодня в Саратове уже работает один комплекс компании. «Создание нового позволит местным предпринимателям быстрее поставлять товары на торговую площадку, экономить на логистике. Помимо этого, саратовский бизнес получит возможность наладить продажи на федеральном уровне, а также в Армении, Казахстане, Белоруссии и Кыргызстане», — объяснили в правительстве.

Дарья Васенина