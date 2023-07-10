В Волгоградской области арестовали подозреваемого в развращении малолетних

В Урюпинске Волгоградской области арестовали подозреваемого в растлении детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее судимого за кражу 51-летнего подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и развратных действиях (ч. 2 ст. 135 УК РФ) заключили под стражу на два месяца. Надзорное ведомство взяло дело на особый контроль.

В информационном центре центрального аппарата СКР днем ранее рассказали о задержании мужчины и уточнили, что дело держит на личном контроле руководитель ведомства Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования у главы регионального следственного управления Василия Семенова.

В местных СМИ со ссылками на разные источники пишут, что подозреваемый, якобы, — некогда санитар ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский психоневрологический интернат» Александр Немченко. Директор учреждения Лариса Перова утверждает, что мужчина у них не работает. В пресс-службе регионального СКР от комментариев пока воздерживаются.

Дарья Васенина