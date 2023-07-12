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Волгоградская область может расторгнуть соглашение с регоператором по обращению с ТКО

Власти Волгоградской области рассматривают вопрос о досрочном прекращении договора с ООО «Ситиматик-Волгоград», который с начала 2019 года выполняет функции регоператора по обращению с ТКО. Губернатор Андрей Бочаров поручил в кратчайшие сроки проработать варианты разрешения «мусорного кризиса» в регионе, пообещав возможность принятия «нестандартных и жестких решений».

Компании, которые не справляются со своими обязательствами, в регионе работать не должны, подчеркнул господин Бочаров.

«Оставлять ситуацию в таком положении я не намерен», — отмети губернатор на заседании Экологического совета при областном парламенте.

Затянувшийся конфликт этой компании с контрагентами привел к систематическим срывам вывоза мусора.

Глава региона пояснил, что убедился в неисполнении обязательств оператором лично. Андрей Бочаров пояснил, что «участники технологической цепочки» жалуются на нехватку финансирования, но эти претензии он не считает состоятельными.

«А что жаловаться? Это ваша зона ответственности. И почему из-за вашей бездеятельности должны страдать люди, которые оплачивают услуги. Сами участники пришли на конкурс. И представляли все риски и не должны были наши города погружаться в мусор, — отметил господин Бочаров, — Если кто-то не способен качественно оказывать услуги, то значит, он не нужен Волгограду и Волгоградской области».

Глава региона также пояснил, что региональные власти имеют команду управленцев и могут, в случае необходимости поступить со сферой вывоза мусора также как с водо- и теплоснабжением Волгограда. То есть забрать управление у частной компании под контроль областных структур, что администрация сделала на фоне многочисленных скандалов в деятельности концессионных коммунальных операторов.

Господин Бочаров поручил до субботы, 15 июля, представить предложения по решению проблем с вывозом мусора, назначив ответственной вице-губернатора Анну Писемскую.

«Жители точно ни в чем не виноваты. И если кто-то не способен качественно оказывать услуги и выполнять свои обязанности, то он не нужен Волгоградской области», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Председатель Экосовета, депутат областной думы Ирина Соловьева после пояснила, что совет рекомендует профильному комитету администрации расторгнуть соглашение с ООО «Ситиматик-Волгоград».

Ранее «Ъ» сообщал, что власти региона намерены разрешить кризис «в считанные недели».

Ярослав Малых

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