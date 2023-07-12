Саратовская область станет площадкой для съемок фильмов

В Москве губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. В числе прочего там подписали соглашение между регионом и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения России, сообщили в пресс-службе господина Бусаргина.

Саратовская область стала участницей проекта «Кино России». «Он объединяет 40 кинокомпаний из числа лидеров индустрии. Наш регион может стать площадкой для съемок различных проектов. Это позитивно скажется на многих сферах, в том числе экономической и туристической», — уверены в областном кабмине.

Роман Бусаргин заявил, что в ближайшее время пройдет заседание кинокомиссии. Пока неизвестные участники нового органа будут помогать теле- и кинокомпаниям подбирать локации, получать разрешения на съемки и привлекать региональные инвестиции.

Дарья Васенина