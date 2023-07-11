Гастроли подходят к концу

В Саратове объявлен аукцион о продаже ДК «Тантал» — торги проходят в рамах процедуры банкротства завода, в конкурсную массу которого и входит здание. Уже почти три года во Дворце культуры временно располагается городской театр оперы и балета — основное здание реконструируется с 2020 года. Власти обещали завершить работы к концу 2022 года, но подрядчики задерживают сдачу объекта. Новый срок окончания ремонта — декабрь 2023 года, чиновники заявляют, что готовы вести переговоры с новым собственником о продлении ­аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал «Тантал» банкротом летом 2021 года

Фото: SARATOV.MK.RU Суд признал «Тантал» банкротом летом 2021 года

Фото: SARATOV.MK.RU

Здание ДК «Тантал», входящее в имущественный комплекс признанного банкротом одноименного завода, выставлено на продажу. Объявление о торгах конкурсный управляющий Анатолий Докукин разместил на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов».

Покупателям предлагается комплекс из нежилых помещений площадью порядка 5 тыс. квадратных метров и земельный участок площадью 2,5 тыс. квадратных метров. Объект расположен в Саратове по адресу: проспект 50 лет октября, 110А.Начальная цена «лота № 1» — 60,5 млн руб. Для участия необходим задаток в размере 10% от цены имущества. Шаг снижения цены также составляет 10% от стоимости, сбавлять цену продавец будет раз в 4 дня. Имущество не готовы отдавать менее чем за 70% от начальной стоимости. Заявки принимают до 19 июля.

Это уже третья попытка продать ДК «Тантал» — в июне 2022 года за здание просили 94,2 млн руб., в ноябре цену снизили до 60,6 млн руб, но покупатель так и не нашелся.

К недвижимости прилагается обременение в виде договора аренды с театром оперы и балета — учреждение культуры базируется там с осени 2020 года, когда основное здание в центре города оказалось закрыто на капитальный ремонт.

• ПАО «Тантал» создано в 1949 году на базе танковых ремонтных мастерских для выпуска электро- и радиоламп. Сейчас «Тантал» поставляет продукцию для гражданской авиации, космической связи и оборонного комплекса. По данным предприятия, чистый убыток по итогам 2019 года (более поздних сведений нет) составил 199,8 млн руб. при выручке 55 млн руб. В областном правительстве объясняли финансовые трудности завода снижением объемов выпуска специальной оборонной продукции и утерей рынка гражданской продукции. На предприятии кризисную ситуацию никогда не комментировали. С 2019 года ПАО «Тантал» не ведет производственную деятельность. В июле 2021 года Арбитражный суд Саратовской области признал ПАО «Тантал» банкротом.

Из договора аренды театра с «Танталом», который оказался в распоряжении «Ъ», следует, что документ начал действовать с 1 января 2023 года. Согласно тексту, государственное учреждение культуры ежемесячно платит обанкротившемуся заводу более 742 тыс. руб. в качестве арендной платы. Общая цена договора составляет 8,17 млн руб.

В документе прописан и срок аренды: он истекает первого декабря 2023 года «либо до момента реализации указанного имущества в деле о банкротстве ПАО „Тантал“». Это значит, что в случае успешной продажи объекта с торгов театр может оказаться под угрозой ­выселения.

Первые трещины на фасаде здания начли появляться еще в 2000-х, а о необходимости реконструировать здание театра речь зашла в апреле 2018 года. Тогда власти заявляли, что здание 1865 года постройки проще снести и построить заново, но остановились на варианте частичного демонтажа и реконструкции.

Тендер на реконструкцию театра стоимостью 1,62 млрд руб. выиграло московское ООО «Адепт Строй».

Изначально правительство Саратовской области обещало завершить реконструкцию здания театра оперы и балета к декабрю 2022 года, однако минувшим летом глава региона Роман Бусаргин анонсировал перенос сроков реставрации объекта культурного наследия регионального значения (здание 1864 года постройки) на декабрь 2023 года.

Господин Бусаргин сослался тогда на слова подрядчиков, которые сообщили, что «выявлено множество новых нюансов». В частности выяснилось, что не под всеми несущими стенами есть фундамент.

Сами исполнители уверяли: кирпичная кладка фасада нуждается в дополнительном укреплении; а некоторые стены держатся на штукатурке, сделанной в 60-е ­годы.

В министерстве культуры Саратовской области сообщили «Ъ», что не готовы обсуждать судьбу театра до нахождения покупателя на имущество завода; но добавили, что при необходимости готовы вести с новым собственником переговоры о продлении договора ­аренды.

Никита Маркелов