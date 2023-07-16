Собчак не исключила усиления мер безопасности после покушения

Журналистка Ксения Собчак не исключила, что примет дополнительные меры безопасности после сообщения ФСБ о предотвращении покушения на нее и главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян. По словам Ксении Собчак, она уже поговорила со своей службой безопасности.

«К информации отнеслась серьезно. Уже имела детальный разговор со своей службой безопасности, наверное, буду ее усиливать, ставить дополнительные камеры»,— сообщила Ксения Собчак в эфире «России-1».

15 июля ФСБ России сообщила о предотвращении покушения на госпожу Симоньян и госпожу Собчак. По данным спецслужбы, убийства готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины. Были арестованы семеро подозреваемых. Среди них есть несовершеннолетние. Власти Украины заявили о своей непричастности к случившемуся.

Анастасия Ларина