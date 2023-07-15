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Коммерсантъ FM
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В офисе Зеленского прокомментировали обвинения в покушении на Симоньян и Собчак

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинским властям нет необходимости устраивать покушение на убийство главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. По его словам, они «абсолютно ни на что не влияют».

Ранее в МИД России назвали покушение, о котором сообщила ФСБ России 15 июля, «очередной попыткой террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом».

«Они совершенно точно нам не нужны»,— сказал господин Подоляк в эфире телемарафона (цитата по УНИАН). «Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют»,— заявил он. По его мнению, ни госпожа Симоньян, ни госпожа Собчак «не играют какую-то важную роль в происходящем — и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире»,— добавил Михаил Подоляк.

По данным ФСБ, подготовкой убийств занимались члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины. Басманный суд арестовал семерых подозреваемых в подготовке убийства. Среди них есть несовершеннолетние — молодой человек 2006 года рождения.

Анастасия Ларина

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