Суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на убийство Симоньян и Собчак

Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых в подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак до 14 сентября. Суд отправил их под арест по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) за «нападения на иностранных граждан», сообщила пресс-служба суда. Им грозит до семи лет лишения свободы.

«Ходатайства следователя в отношении несовершеннолетних граждан Г. 2005 года рождения, Е., С., З. 2006 года рождения, на момент совершения преступления несовершеннолетнего Н., а также Балашова Михаила Михайловича, Савельева Егора Сергеевича ...обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, удовлетворены и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14.09.2023»,— говорится в заявлении суда.

В пресс-релизе суда утверждается, что задержанные в составе организованной группы из хулиганских побуждений и по мотивам национальной ненависти нападали на иностранных граждан. Ходатайства защиты об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, а также о передаче несовершеннолетних под присмотр родителей суд отклонил.

Ранее сегодня, 15 июля, ФСБ сообщила, что совместно с МВД и Следственным комитетом России предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян. Злоумышленники также якобы планировали убийство Ксении Собчак. Всего по делу проходят семь человек, большинство из них признали вину.

Позднее RT опубликовал видео допроса предполагаемого создателя неонацистской группировки «Параграф-88», которую ФСБ назвала причастной в подготовке убийства журналисток. Молодой человек на видео представляется Балашовым Михаилом Михайловичем 2005 года рождения из Москвы.

Эрдни Кагалтынов