The Times: Бен Уоллес может уйти с поста министра обороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает возможность ухода из правительства в ходе осенних перестановок, сообщили источники The Times. Должность может занять замминистра финансов Джон Глен, замглавы МВД Том Тугендхат или замминистра иностранных дел Энн-Мари Тревельян.

The Times напоминает, что господин Уоллес был близким соратником бывшего премьера Бориса Джонсона и по-прежнему поддерживает правительство Риши Сунака. По данным газеты, решение не связано с проблемами в Консервативной партии. «Эти перестановки — о будущем, и Риши представляет общественности более свежую команду перед выборами»,— объяснил источник газеты. Как отмечает The Times, избирательный округ господина Уоллеса будет ликвидирован из-за изменения границ округов и политик не предпринимает публичных попыток стать кандидатом в другом месте.

53-летний Бен Уоллес, несмотря на популярность среди консерваторов, не выставлял свою кандидатуру на выборы премьера. Сначала он поддержал Лиз Трасс, а после ее ухода — выступал за переизбрание Бориса Джонсона. Риши Сунак после избрания на пост премьера не стал отстранять от работы министра, несмотря на то, что тот поддерживал его соперников.

Бен Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако страны альянса решили продлить на год полномочия действующего руководителя Йенса Столтенберга. По информации СМИ, стороны не смогли прийти к консенсусу по новому кандидату.

Леонид Уварчев