Telegraph: США не устроила кандидатура Уоллеса на пост генсека НАТО из-за его беспрецедентной поддержки Украины

Кандидатура главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО не устроила США. В Вашингтоне обеспокоены «беспрецедентной» поддержкой, которую господин Уоллес оказывает Украине. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бен Уоллес

Фото: Caroline Chia/File Photo, Reuters Бен Уоллес

Фото: Caroline Chia/File Photo, Reuters

Против кандидатуры Бена Уоллеса на пост генсека НАТО также выступила Франция. По информации газеты, Париж хочет видеть на этой должности одного из европейских лидеров.

Как пишет The Daily Telegraph, президент США Джо Байден хотел видеть на посту генсекретаря действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Господин Байден предлагал ей занять этот пост, так как опасался не найти другую подходящую кандидатуру. В частных беседах госпожа фон дер Ляйен говорила, что не может занять пост по крайней мере до начала следующего года.

По словам одного из источников газеты, в последнее время между Джо Байденом и Урсулой фон дер Ляйен установились «крепкие связи» в рамках трансатлантического сотрудничества. Издание отмечает, что госпожа фон дер Ляйен стала чаще использовать разведданные США, так как европейские спецслужбы предоставляли неверные сведения о военной операции России на Украине.

Вчера, 4 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что останется в должности еще на один год. Он должен был уйти в октябре 2022 года, но альянс продлил его полномочия до конца сентября 2023-го. Он занимает должность генерального секретаря НАТО с октября 2014 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не хочется, а НАТО».

Олеся Павленко