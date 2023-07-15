Режиссер Джеймс Кэмерон опроверг слухи о планах снять фильм про крушение батискафа «Титан»

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что информация в СМИ о его намерениях снять фильм по мотивам истории затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» не соответствует действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Кэмерон

Фото: Ahn Young-joon / AP Джеймс Кэмерон

Фото: Ahn Young-joon / AP

«Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас я хочу это сделать. Я не веду переговоров о фильме про OceanGate (компания — производитель затонувшего батискафа.— “Ъ”) и никогда не буду вести»,— написал господин Кэмерон в Twitter.

Ранее о том, что режиссер, снявший «Титаник», обсуждает с руководством одного из стриминговых сервисов создание драматического сериала по мотивам истории батискафа «Титан», сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

«Титан» — батискаф, который отправился к обломкам «Титаника» 18 июня. По предварительным данным, его корпус не выдержал давления на глубине океана. На борту были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Весь экипаж признан погибшим. 23 июня было объявлено об обнаружении обломков батискафа.

Эрдни Кагалтынов