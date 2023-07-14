The Sun: режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон может снять сериал про крушение батискафа «Титан»

Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон обсуждает с руководством одного из стриминговых сервисов создание драматического сериала по мотивам истории затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

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Фото: Mario Anzuoni / Reuters Джеймс Кэмерон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

О каком стриминговом сервисе идет речь, источник не уточнил. Он заявил, что Джеймс Кэмерон — основной кандидат на позицию режиссера ленты. По данным The Sun, главные роли могут исполнить актеры Мэтт Дэймон и Кумэйл Нанджиани.

«Титан» — батискаф, который отправился к обломкам «Титаника» 18 июня. По предварительным данным, его корпус не выдержал давления на глубине океана. На борту были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Весь экипаж признан погибшим. 23 июня объявили об обнаружении обломков батискафа.

Фильм «Титаник» был удостоен 11 «Оскаров», один из которых в номинации «Лучший режиссер». Перед съемками Джеймс Кэмерон погружался к обломкам «Титаника» 33 раза.

Подробнее о «Титане» — в материале «Ъ» «Безопасность — пустая трата времени».

Лусине Баласян