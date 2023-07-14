Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

The Sun: режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон может снять сериал про крушение батискафа «Титан»

Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон обсуждает с руководством одного из стриминговых сервисов создание драматического сериала по мотивам истории затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джеймс Кэмерон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

О каком стриминговом сервисе идет речь, источник не уточнил. Он заявил, что Джеймс Кэмерон — основной кандидат на позицию режиссера ленты. По данным The Sun, главные роли могут исполнить актеры Мэтт Дэймон и Кумэйл Нанджиани.

«Титан» — батискаф, который отправился к обломкам «Титаника» 18 июня. По предварительным данным, его корпус не выдержал давления на глубине океана. На борту были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Весь экипаж признан погибшим. 23 июня объявили об обнаружении обломков батискафа.

Фильм «Титаник» был удостоен 11 «Оскаров», один из которых в номинации «Лучший режиссер». Перед съемками Джеймс Кэмерон погружался к обломкам «Титаника» 33 раза.

Подробнее о «Титане» — в материале «Ъ» «Безопасность — пустая трата времени».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...