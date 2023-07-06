Вакансий становится больше

Число вакансий в России за год почти удвоилось. Сервис «Авито Работа» проанализировал предложения, размещенные на площадке с января 2022 года. В лидерах роста таксоперевозки, вакансий в этой сфере стало почти вчетверо больше. На 179% вырос спрос на курьеров, в 2,5 раза — на специалистов по бизнес-консалтингу. При этом абсолютных цифр в компании не раскрывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

У сложившейся ситуации на рынке труда как минимум три причины, отмечает директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков:

«Последнее время в разных отраслях и с разной степенью равномерности наметился стабильный тренд на увеличение количества вакансий. С другой стороны, одновременно наблюдается снижение соискательской активности. Где-то с осени 2022 года мы видим падение интереса к поиску работы как таковой, это видно по снижению числа поисковых запросов соискателей.

Все меньше и меньше людей откликаются на вакансии, находятся в пассивном или активном поиске. Объясняется это во многом минимальными уровнями безработицы. На рынке труда произошла серьезная реструктуризация, многие западные компании ушли, а их сотрудники остались без работы.

К концу года массовые переходы закончились, и наступила некоторая стабилизация, которая при повышении спроса со стороны работодателей носит характер вилки, когда предложение растет, а соискательский спрос падает.

Рост количества вакансий еще в некоторой степени обусловлен тем, что все больше и больше работодателей и соискателей считают интернет-платформы площадками номер один для поиска работы и, соответственно, все больше и больше вакансий из офлайн-сферы перетекает в онлайн».

В других компаниях с выводами «Авито Работы» не вполне согласны. Данные исследования больше говорят не о состоянии экономики, а о работе конкретного сервиса, считает руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова:

«Это вовсе не говорит о состоянии нашей экономики. И, конечно же, никакого взрывного роста или каких-то потрясений, которые могли бы вызвать удвоение вакансий на рынке труда, сейчас не происходит. Это конкретно взятый сервис растит свою базу, как я понимаю, там в основном таксисты и курьеры.

Если бы мы с вами сейчас видели хотя бы 10-процентный рост количества вакансий, то говорили бы уже о каком-то системном кризисе на рынке труда или выдающихся событиях в экономике.

После того, как закончились карантины, работодатели очень активно выходили на рынок труда. Тогда мы действительно видели всплеск интереса к подбору, который отличался от обычной ситуации. Сейчас же только сезонные какие-то вещи. Летом традиционно больше ищут строителей, нужны сотрудники в ритейл и сферу обслуживания, например, персонал в гостиницы, а также в общепит.

Летом самые востребованные кадры, это соискатели, готовые работать руками. И квалифицированная, и неквалифицированная рабочая сила сейчас в особом дефиците, как и инженерные специальности, разработчики, программисты.

Никуда не уходят из топа востребованности менеджеры по продажам всех квалификаций, начиная от сферы обслуживания до работы между компаниями».

В «Авито Работе» также фиксируют рост предлагаемых зарплат. По данным сервиса, за последние полгода он составил 14%. Сильнее всего уровень оплаты увеличился в сферах страхования, маркетинга и банковском деле.

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Илья Сизов