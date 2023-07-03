Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россияне налегают на работу

Почему на рынке труда наметился тренд на увеличения времени занятости

Длительность рабочей недели в стране достигла рекордного уровня. На рабочем месте, по данным на начало года, россияне проводят 38,5 часов — это самый высокий показатель за последние 12 лет. Исследование провела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе подсчетов Росстата. Аналитики связывают это с переходом некоторых предприятий на работу в две-три смены, а также с дефицитом специалистов в некоторых отраслях. Так безработица по итогам мая обновила исторический минимум — 3,2%. Показатель отражает острый кадровый голод.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Это следствие того, что тысячи мужчин ушли со своих рабочих мест, пояснил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян:

«У нас рекордно низкий уровень безработицы, при этом достаточно серьезные демографические вопросы, связанные с тем, что большое количество трудоспособных мужчин задействованы в СВО, и еще часть людей эмигрировала из страны. Это серьезным образом влияет на продолжительность рабочего дня. Сейчас эта цифра высокая — 38 часов 30 минут в неделю, при 40 максимально допустимых.

Почему россияне считают, что работать вредно

Почему россияне считают, что работать вредно

Надо понимать, что в эти цифрах зашифровано примерно 4,5% людей, которые работают выше стандартных 40 часов, то есть сверхурочно, но при этом есть, у кого загрузка неполная. Кстати говоря, отличительная черта сегодняшнего времени — еще и то, что серьезным образом сокращается количество людей с неполной рабочей неделей, с неполной загрузкой. Надо отметить, что загрузка у мужчин всегда была выше, чем у женщин, но вот последний год именно нагрузка у женщин достаточно серьезно выросла — в среднем на полчаса в неделю».

Руководители компаний, опрошенные “Ъ FM”, рассказали, что рабочие авралы с нехваткой рук и переработками случаются регулярно. С событиями последнего времени удлинение рабочего дня они не связывают. Если же действующие сотрудники не успевают решить все задачи, то они выходят работать сверхурочно, и, соответственно, за доплату, поделились своим опытом с “Ъ FM” предприниматели из разных сфер бизнеса:

Владимир Ульянов, IT-компания Zecurion: «Нехватка кадров, особенно квалифицированных, ощущается уже на протяжении многих лет. Поэтому в последнее время принципиальных изменений не наблюдается. Сам график может быть относительно свободным, плюс, возможно, где-то есть удаленка. Поработал из дома, экономим за счет дороги три-четыре часа. Поэтому часть этого времени может быть пущена как раз на решение рабочих вопросов. С точки зрения бизнеса это довольно эффективная модель».

Владимир Петюшин, компания «Пластика окон»: «Ярко выраженного тренда на переработки нет. Но мы чувствуем сезонный спрос. У нас есть граница мощностей, которую мы просто больше не можем сделать. У нас нельзя немножко больше работать, просто органично увеличиваем сроки на изготовление нашей продукции».

Максим Третьяков, завод «Элкат»: «Поскольку уговаривать производственных рабочих трудиться как-то неофициально в дополнительное время — это достаточно опасная история. Существует производственный травматизм, плюс есть достаточно много набирающих органов. То есть логика очень простая: если прирост спроса на продукцию, прирост выпуска вмещается в какие-то допустимые пределы, то это можно решить за счет сверхнормативного времени. Если нет, то надо дополнительно нанимать персонал, тогда просто происходит увеличение штатной численности».

Игорь Муханин, Ассоциация садоводов: «Мы перешли на шестидневную рабочую неделю, все субботы у нас рабочие. Рабочий день длится девять часов. Сотрудники не возмущаются, потому что это же все не бесплатно. За выход в воскресенье двойная оплата. Если удлиняем рабочий день, они еще дополнительно зарабатывают».

Сейчас сложилась ситуация, противоположная той, что была в годы пандемии, когда работникам урезали часы и отправляли в вынужденные отпуска. Причем прирост рабочего времени обеспечивают в основном женщины, отмечают исследователи. Если у мужчин рабочая неделя увеличилась лишь на четыре минуты по сравнению с началом 2022 года, то женщины стали перерабатывать 27 минут. Многие работницы используют этот период кадрового голода для выстраивания собственной карьеры, отметила руководитель практики в Лаборатории карьеры Алены Владимирской Анна Алфимова:

«Компании все прошлое полугодие и первый квартал этого года были сильно настроены на оптимизацию, сокращение ФОТС, сокращение людей и расходы на определенные процессы, тем самым переложив часть задач на действующих сотрудников. Это первая особенность, а вторая тенденция — это тренд, связанный с изменением пропорции соотношения мужчин и женщин в бизнесах.

Женщины в этой ситуации чаще берут на себя больше ответственности и больше задач, так как это достаточно удачный и успешный момент для того, чтобы продвинуться и чтобы получить дополнительные позиции в компании, показать лояльность и тем самым получить продвижение, потому что пока все еще традиционно женщинам сложнее все-таки в российском бизнесе продвигаться по вертикали на управленческие позиции. Но у этого есть, естественно, своя цена в виде переработок и потери энергии».

Как бизнес относится к уходу сотрудников вслед за руководителями

Как бизнес относится к уходу сотрудников вслед за руководителями

Дефицит рабочих рук в России в ближайшие годы будет только обостряться. Правительство прогнозирует нехватку работников как минимум в 1 млн человек. Именно кадровый голод, а не санкции Минпромторг называет главной проблемой российской промышленности.

Но пока ситуация еще сносная, говорят экономисты: сейчас на рынок труда выходит поколение 00-х, когда рождаемость росла. Кроме того, повышение пенсионного возраста даёт прибавку к рабочей силе в экономике. Однако после 2030 года станет значительно хуже: пенсионная реформа исчерпает свой резерв, а на рынок выйдет поколение 10-х, когда рождаемость сильно снижалась.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...