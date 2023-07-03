Россияне налегают на работу

Длительность рабочей недели в стране достигла рекордного уровня. На рабочем месте, по данным на начало года, россияне проводят 38,5 часов — это самый высокий показатель за последние 12 лет. Исследование провела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе подсчетов Росстата. Аналитики связывают это с переходом некоторых предприятий на работу в две-три смены, а также с дефицитом специалистов в некоторых отраслях. Так безработица по итогам мая обновила исторический минимум — 3,2%. Показатель отражает острый кадровый голод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Это следствие того, что тысячи мужчин ушли со своих рабочих мест, пояснил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян:

«У нас рекордно низкий уровень безработицы, при этом достаточно серьезные демографические вопросы, связанные с тем, что большое количество трудоспособных мужчин задействованы в СВО, и еще часть людей эмигрировала из страны. Это серьезным образом влияет на продолжительность рабочего дня. Сейчас эта цифра высокая — 38 часов 30 минут в неделю, при 40 максимально допустимых.

Надо понимать, что в эти цифрах зашифровано примерно 4,5% людей, которые работают выше стандартных 40 часов, то есть сверхурочно, но при этом есть, у кого загрузка неполная. Кстати говоря, отличительная черта сегодняшнего времени — еще и то, что серьезным образом сокращается количество людей с неполной рабочей неделей, с неполной загрузкой. Надо отметить, что загрузка у мужчин всегда была выше, чем у женщин, но вот последний год именно нагрузка у женщин достаточно серьезно выросла — в среднем на полчаса в неделю».

Руководители компаний, опрошенные “Ъ FM”, рассказали, что рабочие авралы с нехваткой рук и переработками случаются регулярно. С событиями последнего времени удлинение рабочего дня они не связывают. Если же действующие сотрудники не успевают решить все задачи, то они выходят работать сверхурочно, и, соответственно, за доплату, поделились своим опытом с “Ъ FM” предприниматели из разных сфер бизнеса:

Владимир Ульянов, IT-компания Zecurion: «Нехватка кадров, особенно квалифицированных, ощущается уже на протяжении многих лет. Поэтому в последнее время принципиальных изменений не наблюдается. Сам график может быть относительно свободным, плюс, возможно, где-то есть удаленка. Поработал из дома, экономим за счет дороги три-четыре часа. Поэтому часть этого времени может быть пущена как раз на решение рабочих вопросов. С точки зрения бизнеса это довольно эффективная модель». Владимир Петюшин, компания «Пластика окон»: «Ярко выраженного тренда на переработки нет. Но мы чувствуем сезонный спрос. У нас есть граница мощностей, которую мы просто больше не можем сделать. У нас нельзя немножко больше работать, просто органично увеличиваем сроки на изготовление нашей продукции». Максим Третьяков, завод «Элкат»: «Поскольку уговаривать производственных рабочих трудиться как-то неофициально в дополнительное время — это достаточно опасная история. Существует производственный травматизм, плюс есть достаточно много набирающих органов. То есть логика очень простая: если прирост спроса на продукцию, прирост выпуска вмещается в какие-то допустимые пределы, то это можно решить за счет сверхнормативного времени. Если нет, то надо дополнительно нанимать персонал, тогда просто происходит увеличение штатной численности». Игорь Муханин, Ассоциация садоводов: «Мы перешли на шестидневную рабочую неделю, все субботы у нас рабочие. Рабочий день длится девять часов. Сотрудники не возмущаются, потому что это же все не бесплатно. За выход в воскресенье двойная оплата. Если удлиняем рабочий день, они еще дополнительно зарабатывают».

Сейчас сложилась ситуация, противоположная той, что была в годы пандемии, когда работникам урезали часы и отправляли в вынужденные отпуска. Причем прирост рабочего времени обеспечивают в основном женщины, отмечают исследователи. Если у мужчин рабочая неделя увеличилась лишь на четыре минуты по сравнению с началом 2022 года, то женщины стали перерабатывать 27 минут. Многие работницы используют этот период кадрового голода для выстраивания собственной карьеры, отметила руководитель практики в Лаборатории карьеры Алены Владимирской Анна Алфимова:

«Компании все прошлое полугодие и первый квартал этого года были сильно настроены на оптимизацию, сокращение ФОТС, сокращение людей и расходы на определенные процессы, тем самым переложив часть задач на действующих сотрудников. Это первая особенность, а вторая тенденция — это тренд, связанный с изменением пропорции соотношения мужчин и женщин в бизнесах.

Женщины в этой ситуации чаще берут на себя больше ответственности и больше задач, так как это достаточно удачный и успешный момент для того, чтобы продвинуться и чтобы получить дополнительные позиции в компании, показать лояльность и тем самым получить продвижение, потому что пока все еще традиционно женщинам сложнее все-таки в российском бизнесе продвигаться по вертикали на управленческие позиции. Но у этого есть, естественно, своя цена в виде переработок и потери энергии».

Дефицит рабочих рук в России в ближайшие годы будет только обостряться. Правительство прогнозирует нехватку работников как минимум в 1 млн человек. Именно кадровый голод, а не санкции Минпромторг называет главной проблемой российской промышленности.

Но пока ситуация еще сносная, говорят экономисты: сейчас на рынок труда выходит поколение 00-х, когда рождаемость росла. Кроме того, повышение пенсионного возраста даёт прибавку к рабочей силе в экономике. Однако после 2030 года станет значительно хуже: пенсионная реформа исчерпает свой резерв, а на рынок выйдет поколение 10-х, когда рождаемость сильно снижалась.

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Светлана Белова