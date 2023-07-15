NYT: Украина сменила тактику контрнаступления из-за больших потерь военной техники

Украинские военные сменили тактику контрнаступления на востоке страны, сообщила газета The New York Times (NYT). По информации издания, на фоне этого потери ВСУ в военной технике сократились до 10%.

Как пишет NYT, за первые две недели контрнаступления украинские войска потеряли до 20% поставленной на фронт техники, в том числе от западных стран. Техника была повреждена либо полностью уничтожена. Теперь ВСУ выбрали тактику изматывания российских сил в рамках контрнаступления. Военные используют артиллерию и ракеты большой дальности.

При этом замедлилась интенсивность боевых действий, отмечает NYT. Как пишет издание, ВСУ смогли пройти только 7 километров из 90, необходимых для того, чтобы выйти к морю на юге Украины и разделить российскую группировку на две части.

Чиновники не стали сообщать полные данные о потерях в технике в ходе контрнаступления, отмечает NYT. При этом, как пишет газета со ссылкой на утекшие документы и данные проекта Oryx, ВСУ потеряли 28 из 99 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, полученных от стран Запада. Большая часть БМП была потеряна в боях в Запорожской области 8 и 9 июня.

В конце июня CNN со ссылкой на источники писал, что контрнаступление ВСУ не оправдывает ожиданий ни на одном из фронтов. Один из источников CNN назвал контрнаступление тяжелым испытанием для ВСУ и отметил, что обе стороны несут большие потери. Украинские власти также признавали, что контрнаступление идет медленнее, чем планировалось.

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